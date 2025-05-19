Пенс против Трампа: "Самое значительное повышение налогов в мирное время за всю историю США"

Майк Пенс, занимавший пост вице-президента США в первую президентскую каденцию Дональда Трампа, в интервью телеканалу NBC выступил с резкой критикой политики нынешней администрации.

Напомним: 6 января 2021 года Пенс отверг требование Трампа не утверждать результаты президентских выборов, на которых одержал победу Джо Байден. Трамп продолжает утверждать, что у него "украли победу", и считает Пенса одним из "заговорщиков".

В интервью с ведущей NBC Кристен Велькер Пенс назвал введенные Трампом пошлины на иностранные товары самым значительным повышением налогов в мирное время во всей американской истории. Бывший вице-президент добавил: он рад, что большинство повышений было заморожено.

Пенс приветствовал военные действия против хуситов и обеспечение безопасности южной границы США. "Но я заметил пересмотр политики нашей прошлой администрации как на внешней, так и на внутренней арене. Это касается и пошатнувшейся поддержки Украины, и готовности к соглашению с Ираном", – отметил он.