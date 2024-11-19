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Мир

Президент и премьер Абхазии уходят в отставку

время публикации: 19 ноября 2024 г., 06:25 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 06:34
Президент и премьер Абхазии уходят в отставку
Information Center of the President of the Republic of Abkhazia via AP

В ночь на 19 ноября стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб уходят в отставку.

Об этом говорится в протоколе, который, по словам одного из лидеров оппозиции Абхазии Адгура Ардзинбы, был подписан по итогам переговоров оппозиции с властями республики, отмечает "Интерфакс".

В отставку также уходит начальник "государственной службы охраны" Дмитрий Дбар.

Согласно Конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра – Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.

Абхазия – регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Фактически контролируется властями частично признанной Республики Абхазия (государственная независимость признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Сирией). В документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии. Грузия рассматривает Абхазию как территорию, оккупированную Россией.

Мир
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