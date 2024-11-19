Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 592 ребенка. Трое погибших в Сумской области

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 19 ноября 2024 года, 1000-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 592 ребенка, 1702 несовершеннолетних получили ранения.

"Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 599, Харьковской – 459, Херсонской – 187, Днепропетровской – 190, Киевской – 133, Запорожской – 154, Николаевской – 118", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

18 ноября 2024 года в результате обстрела российскими военными города Глухов в Сумской области Украины погиб семилетний мальчик, двое несовершеннолетних получили ранения.

17 ноября 2024 года в результате обстрела российскими военными города Сумы погиб девятилетний мальчик и 14-летняя девочка, 11 детей получили ранения. Также за последние дни дети были ранены в результате российских обстрелов в Одессе и Николаеве.