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Мир

В украинском Глухове БПЛА ударили по общежитию, среди погибших ребенок

Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 19 ноября 2024 г., 09:37 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 10:00
В украинском Глухове БПЛА ударили по общежитию, среди погибших ребенок
Сумская областная прокуратура

В ночь на 19 ноября российская армия атаковала беспилотными летательными аппаратами город Глухов в Сумской области Украины. Зафиксировано попадание в здание общежития. Среди восьми погибших – ребенок. Пострадали 12 человек, в том числе дети.

"Украина каждый день призывает мир к решимости и достаточной силы для, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям, ведь каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина", – заявил украинский президент Владимир Зеленский, выразив соболезнования близким погибших.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что минувшей ночью по территории Украины было выпущено 87 БПЛА типа "Шахед", а также другие дроны. Как утверждается, 51 из них был сбит.

Мир
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