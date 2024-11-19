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Глава берлинской полиции: "В городе есть районы, опасные для евреев и представителей ЛГБТ+"

Германия
Антисемитизм
время публикации: 19 ноября 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 09:16
Глава берлинской полиции: "В городе есть районы, опасные для евреев и представителей ЛГБТ+"
AP Photo/ Ebrahim Noroozi

Глава берлинской полиции Барбара Словик призвала евреев и представителей ЛГБТ+ общины проявлять осторожность в некоторых районах германской столицы на фоне роста проявлений антисемитизма и преступлений на почве ненависти.

"Нет закрытых зон, куда слишком опасно заходить. Но давайте будем честными: есть районы, в которых мы призвали бы людей в кипах или открытых геев и лесбиянок быть более внимательными", – заявила она в интервью Berliner Zeitung, призвав к бдительности всех горожан.

"К сожалению, в районах, где проживают в основном выходцы из арабских стран, где наблюдаются симпатии к террористическим группировкам, где евреи и последователи иудаизма могут подвергнуться нападению", – сказала Словик, подчеркнув, что нельзя выступать с коллективными обвинениями.

Рост числа антисемитских инцидентов глава полиции связала с ближневосточным конфликтом. С 7 октября 2023 года полиция начала более 6200 расследований, связанных с проявлениями антисемитизма. В 1300 случаях речь идет о нападениях на евреев.

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