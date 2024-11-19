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Мир

В Гонконге приговорены к длительным тюремным срокам десятки оппозиционных активистов

Законы
время публикации: 19 ноября 2024 г., 11:11 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 11:11
В Гонконге приговорены к длительным тюремным срокам десятки оппозиционных активистов
AP Photo/Louise Delmotte

Высокий суд Гонконга вынес приговор 45 активистам демократической оппозиции, которые были признаны виновными в подрыве государственной безопасности. Подсудимые приговорены к различным срокам тюремного заключения. Профессор Бени Тай, признанный руководителем группы, осужден на 10 лет тюрьмы.

Основанием для приговора назван карательный Закон о национальной безопасности, принятый в 2019 году – по сути, навязанный Гонконгу властями КНР. Этот закон стал ответом на прошедшие в городе оппозиционные выступления, в которых приняли участие сотни тысяч человек.

Манифестации начались с протестов против принятия закона, санкционировавшего выдачу Китаю лиц, задержанных в Гонконге. Однако они быстро переросли в демонстрации в поддержку демократических свобод, которые были гарантированы жителям города при его переходе под контроль КНР.

Все фигуранты дела принимали активное участие в демонстрациях. Они также пытались добиться выдвижения демократических кандидатов на местных выборах. Все это было расценено судом как подрывная деятельность с целью заблокировать действия законодательной власти и попытка подрыва региональной безопасности.

"Никто не может заниматься незаконной деятельностью, прикрываясь демократией и надеясь избежать суда. Мы выступаем против попыток западных стран подорвать власть закона в Гонконге", – сообщило министерство иностранных дел в ответ на критику приговора.

Мир
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