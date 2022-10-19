В Москву прибыл очередной грузовой самолет из Тегерана. Вероятно, поставлена новая партия вооружений

Вечером 18 октября из Тегерана в Москву прибыл транспортный самолет Ил-76ТД авиакомпании Pouya Air, по всей видимости доставивший в Россию новую партию вооружений. Этот самолет приземлился и был разгружен в аэропорту "Внуково".

Рейс был осуществлен на фоне продолжающихся заявлений официальных лиц в Москве и Тегеране о том, что Иран якобы не осуществляет поставки оружия в Россию.

Авиакомпания Pouya Air (ранее называвшаяся Qeshm Air и Yas Air) действует в интересах иранского "Корпуса стражей исламской революции", осуществляя поставки незаконных грузов, включая оружие. Против компании были введены санкции.

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На этой неделе издание Politico писало о том, что США намерены поддерживать жесткие санкции против Ирана за помощь России в войне на Украине. Эта публикация появилась после статьи в The Washington Post, в которой сообщалось о намерении Тегерана поставлять в РФ не только БПЛА, но и баллистические ракеты.

17 октября представитель Госдепартамент США Ведант Патель заявил, что Вашингтон наложит санкции на компании или страны, причастные к производству и продажам иранских беспилотников. В своем выступлении Патель упомянул о применении российскими военными иранских БПЛА-камикадзе для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине. "Любому, кто ведет дела с Ираном в отношении разработки беспилотников или баллистических ракет или участвует в пересылке оружия из Ирана в Россию – следует иметь в виду: США без колебаний применят санкции или примут меры против виновных", – заявил Ведант Патель.