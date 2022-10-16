Washington Post: Россия покупает у Ирана ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

В воскресенье, 16 октября, американское издание The Washington Post опубликовало статью о том, что Иран планирует направить в Россию дополнительные партии ракет и беспилотников для войны с Украиной. Авторы статьи Джоби Уоррик, Эллен Накашима и Шейн Харрис ссылаются на официальные источники.

В публикации отмечается, что увеличение потока оружия из Ирана может помочь властям РФ компенсировать значительные потери вооружений в Украине.

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По данным собеседников WP из американских структур в системе безопасности и аналогичных структур в союзных государствах, Тегеран уже согласился отправлять в РФ не только беспилотники, но и ракеты класса "земля-земля".

В статье говорится, что 18 сентября иранская официальная делегация на переговорах в России согласовывала новые поставки оружия, в том числе двух типов ракет класса "земля-земля" иранского производства. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных относительно точно поражать цели на удалении до 300 и 700 км соответственно (эти ракеты есть также на вооружении ливанской "Хизбаллы" и йеменских хуситов – прим.ред.NEWSru.co.il).

Те же иранские чиновники в августе 2022 года согласовывали в Москве поставки беспилотных летательных аппаратов серии Shahed (прежде всего, барражирующих боеприпасов Shahed-136) и Mohajer-6. В итоге армия РФ получила большое количество БПЛА-камикадзе Shahed-136 (сотни или даже тысячи, в российской армии они получили название "Герань-2") и десятки Mohajer-6 (они могут выполнять разведывательные миссии и наводить барражирующие боеприпасы на цель).

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WP упоминает о том, что в течение последних недель иранские инструкторы на территориях, оккупированных и контролируемых Россией, обучают российских военных применению этой беспилотной техники (ранее об этом сообщал американский Институт изучения войны, ISW).

Официальных комментариев по этому поводу не поступало не только со стороны Ирана или России, но и со стороны спецслужб США, отмечает WP.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявлял: "Исламская Республика Иран не предоставляла и не будет предоставлять какое-либо оружие для использования в войне в Украине". В том же духе высказывались и некоторые другие иранские чиновники. Называл "фейком" сообщения о поставках в РФ иранского оружия и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но факт применения иранских БПЛА российскими военными в Украине очевиден и многократно доказан.

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Иран обладает одним из крупнейших арсеналов разнообразных ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке, напоминает WP. На ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут быть установлены электрооптические системы наведения, что обеспечивает их относительно высокую точность.

Армия РФ в настоящее время испытывает острый дефицит высокоточного ракетного вооружения. Именно этим объясняется готовность Москвы покупать такие ракеты у Ирана.