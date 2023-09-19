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    В мире

    Армия Азербайджана начала "СВО" и обстрелы Степанакерта: "С целью обеспечения безопасности"

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    Армия Азербайджана начала обстрелы Степанакерта
    AP Photo

    Во вторник, 19 сентября, начались обстрелы окрестностей Степанакерта азербайджанскими военными. Поступают сообщения от жителей Степанакерта.

    Вскоре министерство обороны Азербайджана заявило о начале боевых действий: "С целью обеспечения безопасности наших военнослужащих и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера".

    Баку заявляет о проведении "специальной военной операции" и объявляет, что азербайджанское воздушное пространство закрыто для Армении. В заявлении сказано, что проведение СВО в Нагорном Карабахе (Арцахе) согласовано с Россией. Судя по всему, миротворцы РФ не будут вмешиваться в происходящее.

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    Минобороны Азербайджана утверждает, что вооруженные силы Армении обстреливают азербайджанские позиции из артиллерийских установок на Агдамском направлении.

    Армянские телеграм-каналы передают, что над Степанакертом замечены азербайджанские БПЛА. Артобстрел продолжается. В Степанакерте отключилась мобильная связь.

    Армия Азербайджана наносит удары по позициям армии Армении, в том числе по батареям ПВО.

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    Отметим, что в течение последних недель армия Азербайджана концентрировала значительные военные силы на границе с Арменией.

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