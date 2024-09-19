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Мир

В связи с голодом в Зимбабве пустят на мясо 200 слонов

время публикации: 19 сентября 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 13:06
В связи с голодом в Зимбабве пустят на мясо 200 слонов
AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

Управление парков и дикой природы Зимбабве приняло решение об отстреле 200 слонов. Причиной этого стала тяжелая засуха. Вяленое мясо слонов будет распределено между жителями пострадавших от засухи деревень, сообщает France 24.

Глава управления Фултон Мангваньи сообщил, что охота будет разрешена только в районах, где ранее происходили столкновения слонов с людьми. Популяция животных в стране достигла 100000 особей. Министерство экологии отмечает, что это больше, чем может выдержать природа.

В мире осталось всего 415000 слонов. Зимбабве занимает второе место после Ботсваны по численности из популяции. На юге Африки наблюдается их перенаселение, в то время как в других районах континента слоны относятся к угрожаемым видам.

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