Агент ЦРУ приговорен к 30 годам тюрьмы по обвинению в сексулизированном насилии

В США приговорен к 30 годам лишения свободы 48-летний бывший агент ЦРУ, признанный виновным в сексуализированном насилии. Согласно материалам дела, его жертвами стали по меньшей мере 28 женщин в странах, где он выполнял служебные обязанности.

Брайан Джефри Реймонд знакомился с женщинами при помощи Tinder и других специализированных приложений. Он приглашал их в служебную квартиру, угощал вином и закусками, подмешивая снотворное. Когда женщина теряла сознание, он раздевал ее, фотографировал и совершал непристойные действия.

Расследование против него было начато в 2020 году, после того, как одна из жертв позвала на помощь с балкона его квартиры в Мехико. Выяснилось, что он начал нападать на женщин 14 годами ранее. У него было обнаружено 500 фотографий жертв, в том числе их интимных мест.

12 из жертв надругательств дали показания в суде. По словам одной из них, поначалу Реймонд вел себя как идеальный джентльмен. "А ведь он был сотрудником агентства, призванного защищать мир от зла", – отметила другая.

"Можно с уверенностью назвать вас сексуальным хищником. У вас будет много времени подумать о своих действиях", – отметила судья Коллин Коллар-Котелли. Согласно постановлению суда, Реймонд также должен будет выплатить каждой из своих жертв 10000 долларов.