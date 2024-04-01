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В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны

время публикации: 01 апреля 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 11:12
В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны
AP Photo/Ebrahim Noroozi

1 апреля в Германии вступил в силу закон о частичной легализации марихуаны. Совершеннолетним жителям страны разрешат иметь при себе 25 грамм при себе, хранить дома до 50 грамм вещества и выращивать для личного пользования не более трех ростков.

С первого июля будет разрешена организация "Клубов любителей марихуаны", численность каждого из которых будет ограничена 500 совершеннолетними жителями Германии. Клубы смогут выращивать траву, но в целях потребления, а не получения дохода. При этом курение на территории клубов будет запрещено.

Курение останется запрещенным в школах и спортивных учреждениях и в радиусе 100 метров от них. С семи утра и до десяти вечера курение запрещено и в пешеходных зонах. Как сообщает "Немецкая волна", нарушившие закон несовершеннолетние должны будут посетить курсы профилактики.

Инициаторы реформы называют одной из ее основных задач борьбу с черным рынком наркотиков. С их точки зрения, клубы будут представлять собой нечто вроде садоводческих товариществ. Противники заявляют, что спрос быстро превысит предложение, и черный рынок усилится.

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