В Германии вступил в силу закон о легализации марихуаны

1 апреля в Германии вступил в силу закон о частичной легализации марихуаны. Совершеннолетним жителям страны разрешат иметь при себе 25 грамм при себе, хранить дома до 50 грамм вещества и выращивать для личного пользования не более трех ростков.

С первого июля будет разрешена организация "Клубов любителей марихуаны", численность каждого из которых будет ограничена 500 совершеннолетними жителями Германии. Клубы смогут выращивать траву, но в целях потребления, а не получения дохода. При этом курение на территории клубов будет запрещено.

Курение останется запрещенным в школах и спортивных учреждениях и в радиусе 100 метров от них. С семи утра и до десяти вечера курение запрещено и в пешеходных зонах. Как сообщает "Немецкая волна", нарушившие закон несовершеннолетние должны будут посетить курсы профилактики.

Инициаторы реформы называют одной из ее основных задач борьбу с черным рынком наркотиков. С их точки зрения, клубы будут представлять собой нечто вроде садоводческих товариществ. Противники заявляют, что спрос быстро превысит предложение, и черный рынок усилится.