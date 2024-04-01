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В штате Пенсильвания осквернена синагога "Бейт-Эль"

время публикации: 01 апреля 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 17:41

Полиция штата Пенсильвания начала расследование инцидента, происшедшего в городке Уинвуд – пригороде Филадельфии. Неизвестные нарисовали красной краской свастику на установленной у синагоги "Бейт-Эль" надписи "Мы поддерживаем Израиль".

"Свастика имеет для нашего народа глубокую и болезненную историю. Это символ ненависти и смерти. Цель тех, кто это сделал, – посеять раскол и пробудить страх", – цитирует телеканал CBS раввина местной общины Эйтана Витковского.

Раввин заявил, что не собирается отменять службы. "Мы сильны и решительны как никогда. Наш ответ антисемитам – кипучая общинная жизнь, молитвы, единство и взаимопомощь", – сказал он, выразив благодарность представителям общественности за поддержку.

Осудил антисемитскую выходку и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. "Антисемитизму, нападению на молитвенные дома нет места в нашем обществе. Полиция штата взаимодействует с другими правоохранительными органами, чтобы найти виновных", – сообщил он.

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