Итоги Гарвардского опроса: 13% американцев положительно относятся к ХАМАСу

Центр американских политических исследований Гарвардского университета опубликовал результаты очередного ежемесячного опроса, проводившегося 20-21 марта 2024 года, и в немалой степени посвященного отношению жителей США к Израилю и к войне, которую он ведет с террористической организацией ХАМАС.

Только 38% американцев поддерживают политику Байдена в отношении войны Израиля с ХАМАСом (без изменений по сравнению с февралем).

49% респондентов положительно относятся к Израилю, 31% Израилем недовольны.

К Палестинской автономии положительно относятся 18%, тогда как 48% недовольны ею.

13% жителей США положительно относятся к террористической организации ХАМАС, 64% выступают против нее.

Войну Израиля с ХАМАСом важной темой повестки дня для США считают 5% американцев (18-22 места в списке тем), антисемитизм важной темой считают 2% американцев.

Израиль важной темой для себя лично считают только 1% американцев.

17% считают поддержку Украины и Израиля одним из достижений Байдена, 11% считают, что он сделал недостаточно для поддержки этих стран.

56% поддерживают выделение Израилю 14 миллиардов долларов на войну с ХАМАСом. При этом среди американцев 18-24 лет за помощь Израилю выступают 48%, а среди американцев старше 65 лет – 70%.

64% американцев внимательно или очень внимательно следят за войной Израиля с ХАМАСом. 79% в этой войне больше на стороне Израиля, 21% – на стороне ХАМАСа. 66% верят, что Израиль старается избегать жертв среди мирного населения, 34% в это не верят.

63% считают, что война должна закончиться только после освобождения похищенных израильтян, 37% настаивают на немедленном прекращении огня.

77% считают, что ХАМАС должен быть выдворен из сектора Газы, 23% – что ему должны позволить сохранить власть над сектором.

В случае нейтрализации ХАМАСа 36% считают, что Газой должен управлять Израиль, 34% высказались в пользу новой структуры, созданной арабскими странами, и только 30% считают правильной передачу власти Палестинской автономии.

52% назвали неуместной речь лидера демократов в Сенате Чака Шумера, призвавшего к новым выборам в Израиле, 46% считают, что это выступление было на пользу ХАМАСу.

67% возлагают вину за войну на ХАМАС, 47% считают, что данные минздрава ХАМАСа о более 30000 погибших в секторе Газы не соответствуют действительности.

54% считают, что администрация президента США Джо Байдена в своей политике в отношении Израиля руководствуется внутриполитическими интересами и отношением своих избирателей, а не благом Израиля и мира.

Согласно опросу, 32% американцев положительно или очень положительно относятся к премьер-министру Израиля Биньямином Нетаниягу, и 31% – недовольны им. В числе тех, кто имел положительный баланс довольных и недовольных, также фигурируют Роберт Ф. Кеннеди-младший, Илон Маск, Дональд Трамп, Рон ДеСантис, Вивек Рамасвами, Майк Джонсон.

Отрицательный баланс – у президента США Джо Байдена (-7%), вице-президента Камалы Харрис (-8), Хиллари Клинтон, Чака Шумера, Александры Оскарио-Кортез, Энтони Блинкена, Илхан Омар, Рашиды Тлаиб, главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса (-14).