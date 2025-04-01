x
01 апреля 2025
|
последняя новость: 22:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 апреля 2025
|
01 апреля 2025
|
последняя новость: 22:40
01 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Прокуратура США будет добиваться смертной казни по делу об убийстве директора UnitedHealthcare

Суд
США
время публикации: 01 апреля 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 22:23
Прокуратура США будет добиваться смертной казни по делу об убийстве директора UnitedHealthcare
AP Photo/Rod Lamkey

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что ее ведомство будет добиваться смертной казни для Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Манджоне предъявлены обвинения как федеральным судом, так и судом штата, сообщает CNN. Среди статей обвинения – убийство первой степени и хранение оружия, а также терроризм. При этом в суде штата максимальным наказанием станет пожизненное заключение без права на помилование.

Это первый федеральный процесс по делу, предусматривающему смертный приговор, после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Один из первых его указов предписал прокуратуре добиваться высшей меры наказания в делах, где она предусмотрена законом.

Убийство было совершено 4 декабря 2024 года. Рано утром Томпсон направлялся в гостиницу Hilton в центре Манхэттена на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть. Стрелок скрылся. Однако позже его задержали.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2024

Предъявлены обвинения задержанному по подозрению в убийстве гендиректора UnitedHealthcare