Прокуратура США будет добиваться смертной казни по делу об убийстве директора UnitedHealthcare

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что ее ведомство будет добиваться смертной казни для Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Манджоне предъявлены обвинения как федеральным судом, так и судом штата, сообщает CNN. Среди статей обвинения – убийство первой степени и хранение оружия, а также терроризм. При этом в суде штата максимальным наказанием станет пожизненное заключение без права на помилование.

Это первый федеральный процесс по делу, предусматривающему смертный приговор, после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Один из первых его указов предписал прокуратуре добиваться высшей меры наказания в делах, где она предусмотрена законом.

Убийство было совершено 4 декабря 2024 года. Рано утром Томпсон направлялся в гостиницу Hilton в центре Манхэттена на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть. Стрелок скрылся. Однако позже его задержали.