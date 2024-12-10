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Мир

Предъявлены обвинения задержанному по подозрению в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

время публикации: 10 декабря 2024 г., 06:39 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 06:46
Луиджи Николас Манджоне
Pennsylvania Department of Corrections via AP

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения 26-летнему Луиджи Николасу Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает Associated Press.

Подозреваемый в убийстве был задержан в McDonald's в штате Пенсильвания.

Рано утром 4 декабря Брайана Томпсон направлялся в гостиницу Hilton в центре Манхэттена на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть. Стрелок скрылся. Однако позже его задержали.

Мир
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