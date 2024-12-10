Предъявлены обвинения задержанному по подозрению в убийстве гендиректора UnitedHealthcare

Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения 26-летнему Луиджи Николасу Манджоне, задержанному по подозрению в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, передает Associated Press.

Подозреваемый в убийстве был задержан в McDonald's в штате Пенсильвания.

Рано утром 4 декабря Брайана Томпсон направлялся в гостиницу Hilton в центре Манхэттена на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть. Стрелок скрылся. Однако позже его задержали.