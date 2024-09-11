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Организатор терактов 11 сентября заключил сделку с американским правосудием

время публикации: 01 августа 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:21
Организатор терактов 11 сентября заключил сделку с американским правосудием
AP Photo/Kathy Willens

Главный обвиняемый в организации терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед и двое его сообщников – Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хаусави заключили сделку с американским правосудием, которая позволит террористам избежать смертной казни.

Подсудимые признали свою вину по всем пунктам обвинения, включая убийство 2976 человек, погибших 11 сентября, и вступлении в преступный заговор. Они будут приговорены к пожизненному заключению.

Согласно материалам следствия, именно Халид Шейх Мухаммад, уроженец Пакистана, предложил главарю "Аль-Каиды" Усаме Бин Ладену использовать для терактов угнанные рейсовые самолеты, а затем помогал в подготовке террористов.

Долгие годы обвиняемые провели в тюрьме на военной базе Гуантанамо. В ходе следствия против них использовались пытки. Согласие прокуратуры на сделку позволяет избежать длительного разбирательства в вопросе, приемлемы ли для суда данные ими показания.

Мир
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