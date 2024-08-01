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В Швейцарии наказали автора объявления: "Спортинвентарь не сдается евреям"

время публикации: 01 августа 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 12:39
В Швейцарии наказали автора объявления: "Спортинвентарь не сдается евреям"
Wikipedia.org. Фото: Flyout

Владелец бизнеса по аренде спортивного инвентаря на горнолыжном курорте в Давосе (Швейцария) был признан виновным в незаконном отказе в обслуживании по причине дискриминации по признаку расы, этнической принадлежности или религии, и приговорен к штрафу.

Прокуратура Граубюндена, сообщившая о принятых мерах в отношении предпринимателя, не указала точный размер штрафов, упомянув лишь, что речь идет как о действительном, так и об условном наказании, которое будет применено в случае повторных нарушений.

По сообщению SwissInfo, арендатор ресторана на горнолыжном курорте Пиша зимой повесил объявление на иврите, текст которого гласил: "В связи с различными досадными инцидентами, включая кражу санок, мы более не даем напрокат спортивный инвентарь нашим братьям-евреям. Это включает все виды инвентаря, включая санки, аирборды, лыжи и снегоступы. Большое спасибо за понимание".

После того, как посетители курорта опубликовали фотографию объявления в социальных сетях, арендатор ресторана пояснил, что принять такое решение его вынудило поведение израильских туристов, которые не возвращали взятое напрокат снаряжение и просто бросали его на горных склонах.

На фоне разгоревшегося скандала владелец бизнеса опубликовал извинения, подчеркнув, что объявление "не имеет ничего общего с антисемитизмом", при этом он признал, что объявление было "неверно сформулировано", и подчеркнул, что "евреи по-прежнему приветствуются", пообещав лично поговорить с теми, кого задело его решение.

При этом владелец бизнеса добавил, что он пользуется своим правом решать, кто может арендовать его снаряжение, а кто – нет. "Мы просто не хотим больше позволять им арендовать наше снаряжение, это не связано с религией, цветом кожи или личными предпочтениями, нам просто не хочется больше ежедневных конфликтов".

После того, как в отношении бизнеса была подана жалоба, полиция начала расследование, но до суда дело не дошло, решение о наказании принимала непосредственно прокуратура. Министерство туризма Швейцарии осудило "досадный инцидент", подчеркнув, что "подобные заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах". В министерстве туризма Швейцарии подчеркнули, что речь идет о единичном случае, а не о системном нарушении, добавив, что регион Швейцарских Альп был и остается одним из любимых туристических направлений ортодоксальных евреев.

Мир
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