Опубликован список освобождаемых в рамках сделки России с Западом заключенных

Издание The Insider публикует список освобождаемых российской стороной в ходе обмена, проводимого Россией, США, Германией и еще несколькими западными странами:

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович,

Политик и публицист Владимир Кара-Мурза,

Бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева,

Политик Илья Яшин,

Бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева,

Бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров,

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан,

Журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева,

Бывший сопредседателя общества "Мемориал" Олег Орлов,

Художница Саша Скочиленко,

Политолог Дитер Воронин,

Осужденный по делу о госизмене 18-летний Кевин Лик.

Гражданин Германии Патрик Шебель, обвиняемый в контрабанде наркотических веществ,

Велоактивист Герман Мойжес,

Экс-глава штаба Навального в Барнауле Вадим Останин.

США, Германия, Словения, Норвегия и Польша, Германия и США, в свою очередь, освобождают:

Вадима Красикова, который отбывает наказание в Германии за убийство,

Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении по делу о шпионаже,

Михаила Микушина, которого Норвегия обвиняла в шпионаже,

Павла Рубцова, предполагаемого агента ГРУ,

Романа Селезнева, приговоренного в США к 27 годам тюрьмы за кражу данных банковских карт,

Владислава Клюшина, осужденного в США обвинению во взломе компьютерных сетей,

Вадима Конощенка, предполагаемого агента ФСБ.