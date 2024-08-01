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Мир

Самолет с освобождаемыми Россией заключенными прибыл в Турцию

время публикации: 01 августа 2024 г., 16:47 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 17:01
Самолет с освобождаемыми Россией заключенными прибыл в Турцию
AP Photo/Misha Japaridze

Самолет с освобождаемыми Россией заключенными, участвующими в крупнейшем со времен Холодной войне обмене между Россией и западными странами, приземлился в Турции. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как сообщалось ранее, в обмене участвуют 24 человека, среди них журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, а также журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева, арестованная за "фейки" о российской армии.

С американской стороны в переговорах участвовали Белый дом, Государственный департамент США и Центральное разведывательное управление. Как отмечают комментаторы, с точки зрения президента Джо Байдена, покидающего Белый дом через полгода, освобождение заключенных должно стать частью его наследия.

Тот факт, что в качестве посредника выступает Турция, входящая в блок NATO, но имеющая хорошие связи с Россией, повышает престиж на международной арене президента Реджепа Таийпа Эрдогана. Турция выступает также посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Напомним, что Государственный департамент США призывает американских граждан воздерживаться от поездок в Россию, поскольку в этой стране их могут подвергнуть преследованию и необоснованно отправить в заключение. Отмечается, что возможности посольства для оказания им помощи будут ограничены.

Мир
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