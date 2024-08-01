Российским работникам IT-компаний запретили увольняться, не выплатив льготную ипотеку

В России введены изменения в правила выдачи льготной ипотеки для работников IT-компаний. Как сообщает "Российская газета", специалисты не смогут уволиться с места работы, не выплатив ссуду на жилье. Согласно условиям, действовавшим до 1 августа 2024 года, минимальный срок работы в IT-компании составлял пять лет с момента оформления кредита.

Из программы исключаются работники компаний, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также жители этих двух городов. Однако льготы сохраняются в Московской и Ленинградской областях. Отметим, что больше всего льготных ипотек взято в двух российских столицах и Московской области.

С 5% до 6% увеличена предельная ставка по ссуде. Максимальная сумма ипотеки ограничивается теперь9000000 рублей, в то время как ранее предел для городов-милионников был вдвое больше. Как отмечает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, льготной ипотекой воспользовалось около 10% работников сектора IT.

Позднее минцифры выступило с разъяснениями, что для сохранения льгот при увольнении нужно в полугодовой срок устроиться в другую IT-компанию при условии, что на нее распространяются эти льготы. Отметим, что большинство предприятий российского IT-сектора расположены в Москве и Санкт-Петербурге.