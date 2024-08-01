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Мир

Bloomberg: власти РФ освободили Эвана Гершковича и Пола Уилана

время публикации: 01 августа 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 14:52
Bloomberg: власти РФ освободили Эвана Гершковича и Пола Уилана
AP Photo

Власти РФ освободили американского журналиста, сотрудника Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее издание WSJ и телеканал Fox News передавали, что Гершкович, осужденный в РФ по обвинению в шпионаже, может уже 1-2 августа вернуться в США.

Мир
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