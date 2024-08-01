Bloomberg: власти РФ освободили Эвана Гершковича и Пола Уилана

Власти РФ освободили американского журналиста, сотрудника Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее издание WSJ и телеканал Fox News передавали, что Гершкович, осужденный в РФ по обвинению в шпионаже, может уже 1-2 августа вернуться в США.