Bloomberg: власти РФ освободили Эвана Гершковича и Пола Уилана
время публикации: 01 августа 2024 г., 14:48 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 14:52
Власти РФ освободили американского журналиста, сотрудника Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена заключенными, сообщает агентство Bloomberg.
Ранее издание WSJ и телеканал Fox News передавали, что Гершкович, осужденный в РФ по обвинению в шпионаже, может уже 1-2 августа вернуться в США.
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