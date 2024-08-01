Дональд Трамп усомнился в расовой идентичности Камалы Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, усомнился в расовой идентичности своей соперницы по президентской гонке, вице-президента Камалы Харрис. Для этого он выбрал конференцию Национальной ассоциации черных журналистов.

По его словам, до недавнего времени она подчеркивала исключительно свою азиатскую идентичность. "Я не знал, что она черная, пока несколько лет назад она не решила стать черной, и теперь она хочет, чтобы ее считали черной. Так что я не знаю, она индуска или черная?" – цитирует его BBC.

Харрис не замедлила выступить с комментарием. "Трамп выступил на конференции Национальной ассоциации черных журналистов. Ничего нового он не сказал. Знаете, американский народ заслуживает большего, чем раздор и неуважение, которые сеет Трамп", – сообщила она в социальной сети Х.