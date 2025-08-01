В Англии арестованы десять мужчин, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними

В Великобритании арестованы десять мужчин, в возрасте от 49 до 71 года, по подозрению в совершении преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми, в период с 1994 по 1997 год.

Судя по опубликованным данным, задержанные подозреваются в причастности к "организованной сексуальной эксплуатации" в Брэдфорде (Англия) шести мальчиков, которым тогда было от 13 до 15 лет.

Об аресте подозреваемых сообщила полиция Западного Йоркшира.