Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1255-й день войны

Минобороны РФ 1 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 26 июля по 1 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1630 военнослужащих, десять боевых бронированных машин. Уничтожены 88 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1325 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин. Уничтожены 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также 22 склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1446 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73848 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24407 танков и других боевых бронированных машины, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28065 орудий полевой артиллерии и минометов, 38982 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 119200 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).