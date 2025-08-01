Жертвами российского удара по Киеву стали более 30 человек

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что число жертв вчерашнего российского удара по столице Украины возросло до 31 человека.

Среди погибших пять детей.

Пострадали 159 человек, среди них 16 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве завершили все поисково-спасательные работы после массированного удара РФ 31 июля. "Все поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Ранены 159 человек, 16 из них – дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Спасибо спасателям, полицейским, врачам, медсестрам, коммунальщикам – всем, кто сейчас помогает людям. Это очень важно", – говорится в телеграм-канале президента Украины.