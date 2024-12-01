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Президента Джо Байдена запечатлели с книгой, осуждающей "израильский колониализм"

Выборы в США
время публикации: 01 декабря 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 13:32
Президента Джо Байдена запечатлели с книгой, осуждающей "израильский колониализм"
AP Photo/Jose Luis Magana
Президента Джо Байдена запечатлели с книгой, осуждающей "израильский колониализм"
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Джо Байден, который через полтора месяца покидает Белый дом, был запечатлен выходящим из книжного магазина с книгой антиизраильской направленности. Фото было сделано в "черную пятницу", знаменующую начало рождественских распродаж.

Книга американского ученого арабского происхождения Рашида Халиди "Сто лет войны против Палестины" посвящена периоду с 1917 по 2027 годы и рассматривает историю сионистского движения как попытку поселенцев-колонизаторов подавить сопротивляющееся колонизации коренное население.

Так, рассказывая о Первой интифаде, Халиди называет ее прекрасным примером народного сопротивления угнетателям. "Ее можно рассматривать как первую победу палестинцев в долгой колониальной войне, начатой в 1917 году", – пишет автор.

Американский лидер неоднократно заявлял о своем сионизме. В ходе последней встречи Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу израильский политик назвал президента гордым ирландско-американским сионистом и поблагодарил его за 50 лет поддержки государства Израиль.

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