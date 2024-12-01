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Мир

Путин попросил у Меркель прощения за душевную боль

Германия
Владимир Путин
время публикации: 01 декабря 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 13:13
Путин, Меркель и лабрадор Кони. 2007 год
AP Photo/Mikhail Metzel

Президент России Владимир Путин извинился перед бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель за инцидент, происшедший в 2007 году и описанный германским политиком в недавно вышедших мемуарах.

На переговоры с Меркель, проходившие в сочинской резиденции "Бочаров ручей", российский лидер взял с собой лабрадора Кони. Меркель, которая боится собак, начала нервничать, не успокоившись даже тогда, когда Путин взял Кони на поводок.

В мемуарах отмечается, что российской стороне сообщили об этом страхе годом ранее, при подготовке визита канцлера в Москву. Меркель заключила, что Путин сделал этой умышленно и наслаждался ситуацией.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что действительно пришел на переговоры с собакой, но заявил: это было сделано, чтобы создать непринужденную атмосферу. По словам политика, он не знал, что гостья боится собак, иначе бы так не поступил.

Российский лидер сообщил, что уже просил прощения у канцлера Германии, но готов сделать это еще раз. "Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе душевной боли", – сказал Путин.

Мир
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