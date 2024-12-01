Женщина, искавшая биологических родителей, обнаружила, что ее отец был другом на Facebook

Журналистка из Грузии, которая помогала другим семьям воссоединиться, обнаружила, что ее биологические отец – друг на Facebook уже в течение трех лет.

Тамуна Мусеридзе – грузинская журналистка, ее работа воссоединила сотни семей, одним из самых громких случаев, который она освещала, является воссоединение двух близнецов – Ано и Эми, которые были украдены, разлучены и проданы при рождении. Однако сама Мусеридзе долго не могла найти своих биологических родителей и раскрыть тайну своего происхождения.

Переломный момент в ее поисках произошел летом, когда в Facebook она получила сообщение от мужчины из сельской местности Грузии. Он сообщил, что знает женщину, которая скрывала беременность и родила ребёнка в Тбилиси в сентябре 1984 года. Это совпадало с датой рождения Тамуны. Мужчина также назвал имя этой женщины, сообщает BBC.

Журналистка приступила к поискам в интернете, но, не найдя ничего, решила опубликовать пост на Facebook с просьбой о помощи. Вскоре на ее пост откликнулась женщина, которая сообщила, что скрывавшая беременность была её тётей. Она попросила Тамуну удалить пост, но согласилась пройти ДНК-тест.

Через неделю пришли результаты ДНК, которые подтвердили, что Тамуна и женщина с Facebook действительно были кузинами. Однако когда Мусеридзе позвонила своей биологической матери, то вместо теплого воссоединения, получила холодный ответ о нежелании иметь с ней что-либо общего. Но журналистке все-таки удалось убедить свою мать признаться в правде и раскрыть имя ее отца – Гургена Хорава.

Как только Тамуна узнала имя Гургена, она быстро нашла его на Facebook. Оказалось, что он следил за ней в социальных сетях, ведь ее работа по воссоединению семей широко известна в Грузии. Тамуна была потрясена, узнав, что он был в её списке друзей уже три года, но при этом не осознавал, что имеет отношение к ее истории.