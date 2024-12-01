Граждане 23 стран стали жертвами фишинговой атаки, использующей бренд Netflix

Компания Bitdefender, специализирующаяся на компьютерной безопасности, зарегистрировала в 23 странах фишинговые атаки с использованием бренда Netflix.

Злоумышленники от имени Netflix присылают потенциальным жертвам СМС-сообщение с предупреждением, что их учетная запись будет отключена в течение нескольких дней, если они не обновят информацию о своей кредитной карте, пройдя по ссылке.

Нажав на ссылку, пользователь попадает на страницу, похожую по своему дизайну на Netflix, но находящуюся по другому адресу. Все данные, введенные пользователем на этой странице, отправляются мошенникам

Специалисты по кибербезопасности подчеркивают: Netflix не общается со своими клиентами с помощью СМС-сообщений. Кроме того, ни одна крупная компания, подобная стриминговой платформе, отправив пользователю ссылку, не будет просить его пройти аутентификацию (ввести логин и пароль).

По данным Bitdefender, от этой фишинговой атаки, начавшейся еще в сентябре, больше всего пострадали пользователи Netflix из Германии и Испании; тысячи пострадавших в США, Франции, Греции, Португалии, Австралии.

Как в случае прочих фишинговых атак специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из СМС-сообщений, а если вы переживаете за свою учетную запись, то введите адрес вручную в новом окне браузера.