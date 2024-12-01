x
01 декабря 2024
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2024
|
01 декабря 2024
|
последняя новость: 10:59
01 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 32 из 78 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 29 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 01 декабря 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 10:01
Генштаб ВСУ: сбиты 32 из 78 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 36 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 1 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине 78 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников неустановленного типа. Украинские ПВО перехватили 32 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 45 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 1 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 29 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Калужской, Смоленской и Курской областей.

Российские власти заявляют, что в результате атаки БПЛА в Стародубском муниципальном округе Брянской области погиб ребенок.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook