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Мир

Швеция намерена отправить часть преступников в Эстонию, где пустуют тюрьмы

Организованная преступность
время публикации: 01 декабря 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 14:36

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер посетил на минувшей неделе Таллинн и провел переговоры со своей эстонской коллегой Лийзой Пакоста. Одной из обсуждавшихся тем стало направление части шведских заключенных в эстонские тюрьмы.

Управление тюрем Швеции неоднократно предупреждало, что пенитенциарные учреждения переполнены. В качестве одного из возможных решений рассматривалась возможность отправить заключенных в другие страны. Другие варианты – использование судов в качестве плавучих тюрем и перевод под домашний арест с применением электронных браслетов.

В то же время в Эстонии благодаря эффективной борьбе с преступностью пустует до половины мест в тюрьмах. Предполагается, что эстонские тюрьмы смогут принять 250-500 преступников дополнительно, а их содержание здесь окажется значительно дешевле, чем в Швеции. В направлении преступников в Эстонию заинтересована и Великобритания.

Мир
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