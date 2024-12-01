Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1012-й день войны

Министерство обороны РФ 1 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1012-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более трех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новомлынск, Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп 28-й, 42-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-20. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).