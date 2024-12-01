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Мир

Президент Грузии, поддерживающая оппозицию, отказалась покидать свой пост

Грузия
время публикации: 01 декабря 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 08:46
Президент Грузии, поддерживающая оппозицию, отказалась покидать свой пост
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в телеобращении, что не уйдет с поста главы государства, пока не будут проведены повторные парламентские выборы. Полномочия президента истекают 16 декабря.

"Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберет кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами", – цитирует президента "Медуза".

В ночь на 1 декабря полиция, использовав водометы и слезоточивый газ, оттеснила оппозиционных манифестантов от здания парламента на проспекте Руставели. Манифестация переместилась на проспект Чавчавадзе. Лидеры оппозиции заявляют, что протесты будут продолжены.

Напомним: в октябре в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала пророссийская партия "Европейская мечта". Другие партии заявили о массовых фальсификациях, отказавшись признать результаты голосования. Президент поддержала оппозицию.

Мир
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