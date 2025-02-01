Скончался капитан одесской команды КВН Валерий Хаит

1 февраля на 86-м году жизни скончался писатель, журналист, драматург и телеведущий Валерий Хаит, который в 60-е годы Двадцатого века был капитаном одесской команды КВН.

Хаит был основателем театра "Клуб одесских джентльменов", вице-президентом всемирного клуба одесситов, выступал за сохранение в Одессе наследия Исаака Бабеля.

По стопам отца пошли и оба сына Валерия Хаита. Евгений, скончавшийся в 2024 году, стал художественным руководителем "Джентльмен-шоу", а Ростислав – одним из основателей "Квартета И".