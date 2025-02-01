Крушение самолета в Филадельфии: семеро погибших, около 20 пострадавших
Вечером 31 января на северо-востоке Филадельфии (штат Пенсильвания), в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман, упал медицинский самолет Lear 55 Jet Rescue Air Ambulance, вылетевший за полминуты до катастрофы из местного аэропорта.
На борту самолета находились шесть человек: два пилота, два врача, несовершеннолетняя пациентка и ее мать. Все они погибли. Кроме того, погиб водитель одного из автомобилей, загоревшихся после падения самолета.
Около 20 человек получили травмы. Имена погибших и пострадавших пока не разглашаются. Известно, что все находившиеся на борту самолета были гражданами Мексики.
Специалисты не исключают, что в самолете после взлета могли взорваться кислородные баллоны, что привело к катастрофе. Окончательно причины этой авиакатастрофы пока не названы.