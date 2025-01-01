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Мир

Главе иранской миссии в Баку выражен протест в связи с разжиганием антиазербайджанских настроений

время публикации: 01 января 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 15:42
Главе иранской миссии в Баку был выражен протест в связи разжиганием антиазербайджанских настроений
AP Photo/Luca Bruno

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что временный поверенный в делах Ирана в Баку Джафар Агайи Марьян был вызван в МИД, где ему был выражен протест в связи с оскорбительными заявлениями в адрес президента Ильхама Алиева.

Как сообщает агентство "Интерфакс", оскорбления в адрес Азербайджана и его президента прозвучали 29 декабря на мероприятии в Ардебиле с участием представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Хасана Амели, которое транслировалось по радио и телевидению.

В МИД также выразили недовольство тем фактом, что в последнее время имеет место серьезное разжигание антиазербайджанских настроений среди населения Ирана.

"Антиазербайджанская пропаганда в Иране не соответствует духу двусторонних отношений, целям и задачам, поставленным перед нашими странами. Отмечено, что подобные действия направлены на разжигание ненависти и вражды вместо углубления двусторонних отношений", – заявили в ведомстве.

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