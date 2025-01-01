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Мир

В Киеве в новогоднюю ночь в результате падения сбитого дрона на жилой дом погибла женщина

Украина
Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 01 января 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 12:07
В Киеве в новогоднюю ночь в результате падения сбитого дрона на жилой дом погибла женщина
Ukrainian Emergency Service via AP

В Киеве в новогоднюю ночь в результате падения сбитого беспилотника на жилой дом погибла женщина, ее тело было найдено под завалами здания. Семь человек пострадали.

Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает ВВС.

Одно из поврежденных зданий находится в правительственном квартале, в нескольких сотнях метров от офиса президента Украины на Банковой улице.

В другом районе Киева в результате падения обломков беспилотника выбиты стекла в жилом доме и возник пожар в гаражах рядом, также повреждены трамвайные пути.

Российские власти не комментировали атаку на Киев в новогоднюю ночь.

Всего в ночь на 1 января российская армия атаковала Украину 111 ударными беспилотниками.

По информации ВСУ, украинская ПВО уничтожила 63 дрона, еще 46 не достигли своих целей.

Под удар попали Полтавская, Сумская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Запорожская, Житомирская, Хмельницкая, Кировоградская и Николаевская области.

Мир
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