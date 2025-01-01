Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage уйдет из России
время публикации: 01 января 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 11:07
Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage сообщил, что уйдет из России. Об этом говорится в письме, направленном российским пользователям, сообщает "Медуза".
В письме сказано, что данные российских пользователей удалят с серверов 1 февраля 2025 года. MyHeritage "вынуждены приостановить свои услуги в России из-за местного законодательства".
Сейчас сайт сервиса в России открывается только с VPN, сообщили "Медузе" клиенты сервиса.
MyHeritage – один из самых популярных в мире сервисов для генеалогических исследований. Генпрокуратура РФ в январе 2022 года оштрафовала сервис на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян.