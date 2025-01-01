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Мир

Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage уйдет из России

Россия
время публикации: 01 января 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 11:07
Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage уйдет из России
Wikipedia.org. Фото: Estshum

Сервис для составления генеалогического древа MyHeritage сообщил, что уйдет из России. Об этом говорится в письме, направленном российским пользователям, сообщает "Медуза".

В письме сказано, что данные российских пользователей удалят с серверов 1 февраля 2025 года. MyHeritage "вынуждены приостановить свои услуги в России из-за местного законодательства".

Сейчас сайт сервиса в России открывается только с VPN, сообщили "Медузе" клиенты сервиса.

MyHeritage – один из самых популярных в мире сервисов для генеалогических исследований. Генпрокуратура РФ в январе 2022 года оштрафовала сервис на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян.

Мир
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