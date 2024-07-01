В немецком городе Бохум несколько человек пострадали в результате "кислотной атаки"

В германском городе Бохум неизвестный облил кислотой посетителя кафе, сидевшего на террасе. Полиция сообщила, что посетитель кафе получил "серьезные травмы". Пострадали также официантка и сидевшая за тем же столиком женщина.

Полиция передала, что в результате контакта с кислотой травмы получили четверо полицейских и двое пожарных.

Нападавший был задержан недалеко от кафе.

Полиция ведет расследование и выясняет мотивы преступника.