В немецком городе Бохум несколько человек пострадали в результате "кислотной атаки"
время публикации: 01 июля 2024 г., 00:18 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 00:18
В германском городе Бохум неизвестный облил кислотой посетителя кафе, сидевшего на террасе. Полиция сообщила, что посетитель кафе получил "серьезные травмы". Пострадали также официантка и сидевшая за тем же столиком женщина.
Полиция передала, что в результате контакта с кислотой травмы получили четверо полицейских и двое пожарных.
Нападавший был задержан недалеко от кафе.
Полиция ведет расследование и выясняет мотивы преступника.
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 июня 2020