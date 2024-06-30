Во Франции завершился первый тур парламентских выборов. Согласно опросам на выходе с избирательных участков, первое место на выборах занимает ультраправое "Национальное объединение", возглавляемое Марин Ле Пен и Жорданом Барделла.

Экзит-полл института Ipsos Talon предрекает последователям Ле Пен более 34% голосов избирателей. На втором месте – альянс левых и ультралевых сил "Новый народный фронт" с 28%, на третьем – сторонники президента Эммануэля Макрона "Вместе" с 20% голосов.

Комментируя итоги выборов, Макрон призвал преградить дорогу ультраправым во втором раунде выборов, который состоится 7 июля. По его словам, для достижения этой цели необходим широкий альянс демократических и республиканских сил.

Марин Ле Пен заявила, что французский народ поставил "Национальное объединение" на первое место, а лагерь Макрона потерпел неудачу. Она призвала оказать движению максимальную поддержку во втором раунде, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте и добиться назначения Барделла премьер-министром.

В Национальной ассамблее заседают 577 депутатов. Предполагается, что по итогам двух туров "Национальное объединение" получит 230-280 мандатов, представительство "Нового народного фронта" составит 125-165 мест, а "Вместе" будет представлено 70-100 депутатами.

Решение о проведении досрочных выборов было принято Макроном после победы сторонников Ле Пен на выборах в Европарламент. Глава государства также сделал значительный разворот вправо, чтобы привлечь избирателей "Национального объединения" на свою сторону. Однако это не помогло.

На протяжении десятилетий "Национальный фронт" и пришедший ему на смену "Национальное объединение" были париями французской политической системы. Невзирая на полученное число мандатов, другие партии формировали коалицию без их участия, предпочитая даже коммунистов.

Отметим, что "Национальное объединение" выросло из созданного Жаном Мари Ле Пеном "Национального фронта", изначально стоявшего на антисемитских позициях. Однако после 7 октября именно оно наиболее последовательно выступает в поддержку Израиля.