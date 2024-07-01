Минобороны РФ о ходе войны в Украине: 859-й день, заявлено об уничтожении оружия из Израиля

Министерство обороны РФ 1 июля 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 859-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области. За сутки отражены две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля. Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Также нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 114-й, 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты "Bradley" производства США, бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б" и две 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Никольское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 120 военнослужащих, семь автомобилей и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата.".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 27 040 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 201 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ. 12 декабря 2023 года СМИ опубликовали данные рассекреченного документа американской разведки, согласно которым армия РФ потеряла в ходе войны в Украине 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (87% личного состава сил, задействованных в момент начала полномасштабного вторжения). По оценке разведки США, потери в личном составе и бронетехнике отбросили модернизацию российской армии на 18 лет назад.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакцией "Медиазоны") составляют убитыми около 56900 человек (по известным именам) или около 85000 (по делам о наследстве). Исследователи признают, что реальные потери могут быть в несколько раз больше. В публикации сказано: "Реальное число погибших может быть выше в несколько раз. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен".

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).