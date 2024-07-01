Уголовные дела Дональда Трампа и ошибка отцов-основателей. Интервью с экс-прокурором Айрой Рейнером

11 июля будет вынесен приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, признанному в конце мая виновным в фальсификации документов. Впервые в истории США экс-президент и кандидат на президентский пост был признан виновным в уголовном преступлении.

Корреспондент Newsru.co.il Алла Гаврилова побеседовала об уголовных делах Трампа и о дилеммах судей, которые должны вынести ему приговор, с бывшим окружным прокурором Лос-Анджелеса, а ныне преподавателем Университета Южной Калифорнии Айрой Рейнером.

Беседа состоялась до дебатов Дональда Трампа и нынешнего президента Джо Байдена.

Итак, уголовные дела Дональда Трампа. Что нужно о них знать?

Есть четыре уголовных дела, но давайте начнем с самого менее важного, который не связан с попыткой свержения американского правительства. К тому же, именно по этому делу уже состоялся суд и Трамп уже был признан виновным. В СМИ это дело получило название "hush money case" ("деньги за молчание"), потому что Трампа обвиняли в том, что за несколько недель до выборов он заплатил порнозвезде деньги за молчание.

Однако суть дела была не в Сторми Дэниэлс и не в "деньгах за молчание", а в фальсификации документов. В чем именно это состояло?

В США есть очень жесткие законы о пожертвованиях на предвыборную кампанию. Кандидат обязан докладывать обо всех вкладах в кампанию и обо всех расходах кампании. Есть и ограничение и на сумму, которую можно пожертвовать на избирательную кампанию. Согласно этому делу, около 310 тысяч долларов, которые получил и потратил предвыборный штаб Трампа, были скрыты с помощью фальсификации документации.

Теперь давайте разберемся, в чем именно состояла фальсификация. Началось все с того, что издатель таблоида National Enquirer во время предвыборной кампании встречался с Дональдом Трампом, и они договорились о том, что в том случае, если всплывет любая негативная информация о Трампе, то издатель National Enquirer использует средства издательства, чтобы купить права на эту историю и похоронить ее. То есть, приобрести эксклюзивные права и не опубликовать.

Сразу отмечу, что не нужно проводить параллели между этой историей и делами вашего премьер-министра, которого подозревают в том, что взамен на преференции издание выставляло Нетаниягу в положительном свете. Между Трампом и издателем National Enquirer не просто существовал договор о том, что они будут публиковать про Трампа только хорошее, а взамен получат какие-то преференции. В данном случае речь идет именно о контрибуции предвыборной кампании – это называется "неденежным пожертвованием".

Итак, National Enquirer таким образом приобрел права и "похоронил" две истории. В одном из случаев привратник продал изданию за 30 тысяч долларов историю о том, что у Трампа есть внебрачный ребенок. Вторая история была связана с "Подружкой года" журнала Playboy, которая утверждала, что у нее был десятилетний роман с Трампом. Этой женщине National Enquirer заплатил 150 тысяч долларов за эксклюзивные права на ее рассказ. Это уже 180 тысяч долларов, являющихся вкладом в предвыборную кампанию, о котором не было доложено. Потом свой рассказ стала пытаться продать Сторми Дэниэлс, и тогда издатель заявил Трампу, что National Enquirer тратит слишком много денег на все эти истории, и Трамп согласился заплатить за это таблоиду из своих денег.

В то время в юридическом отделе корпорации Трампа был адвокат, исполнявший, скорее, роль фиксера. Майкл Коэн. Он занимался тем, что решал проблемы. В основном его работа заключалась в том, чтобы звонить и угрожать судебными исками людям, которые критикуют Трампа. В этот раз Майкл Коэн взял ссуду под свой дом на 130 тысяч долларов, чтобы заплатить их Сторми Дэниэлс за молчание. Разумеется, с рассчетом на то, что Трамп ему эти деньги вернет. Поэтому эти 130 тысяч тоже считаются взносом в предвыборную кампанию. И этот взнос тоже не был учтен.

А деньги Трамп вернул?

Да. Кажется, он выписал Коэну 34 чека на общую сумму в 130 тысяч долларов. А эти деньги попадают под категорию трат предвыборной кампании, и тоже должны были быть учтены.

Кроме того, в финансовой документации эти деньги фигурируют как юридические траты, а не возврат денег, выплаченных за молчание порноактрисе.

Насколько эти нарушения являются серьезными?

Они очень серьезные. За нарушение правил финансирования предвыборной кампании судят очень часто, хотя, как правило, суммы замешаны гораздо меньшие. Типичный случай, часто попадающий в суды, – это когда работодатель хочет сделать пожертвование предвыборной кампании, превышающее разрешенный лимит. Работодатель просит каждого из своих работников сделать на нужную ему кампанию максимальное пожертвование, а потом возвращает им деньги. Это самый стандартный вид нарушения законодательства о финансировании кампаний.

Но я хочу повторить, что, каким бы серьезным ни было это преступление с точки зрения закона, оно гораздо менее серьезное, чем вменяемые Трампу остальные нарушения.

Какой приговор, на ваш взгляд, может быть вынесен 11 июля судом Нью-Йорка?

Если бы речь шла не о бывшем президенте и настоящем кандидате в президенты, а просто о некоем строительном магнате, он бы, скорее всего, был приговорен к тюремному сроку. Трудно сказать, к какому. От полугода до года. Вероятно, полгода. На основании множества судебных процессов, которые я наблюдал, он бы не отделался штрафом – уж слишком крупные суммы были скрыты и слишком серьезным было мошенничество с документами.

То есть, будь он только бывшим президентом, то, вероятнее всего, получил бы срок. Но поскольку он кандидат, то могут быть варианты.

Почему?

По ряду причин. Ваши читатели уже наверняка знают, что в американской конституции нет ничего, что может помешать приговоренному к уголовному сроку кандидату баллотироваться в президенты и даже быть президентом, будучи в тюрьме.

С одной стороны, допустим, 11 июля Трампа приговорят к тюремному сроку в шесть месяцев. Тогда к 20 января, когда он принесет присягу в качестве президента, он уже выйдет, и президент не будет сидеть в тюрьме. Судья вполне может это сделать. Но, будучи в тюрьме, Трамп не сможет эффективно проводить свою президентскую кампанию. Поэтому вряд ли судья отправит его в тюрьму, лишая его таким образом возможности агитировать своих избирателей. С другой стороны, судья может, например, приговорить его к тюремному сроку, который Трамп должен будет отбыть уже после всех поданных им апелляций. Тогда существует другая опасность. Апелляции могут занять несколько лет. Если Трампа изберут президентом, то когда придет отказ на апелляции, он уже будет в Белом доме. Подозреваю, что Верховный суд решит не сажать Трампа в тюрьму, пока он президент.

Конечно, это все мои гипотетические предположения, но я убежден, что 11 июля мы увидим, что Трампу никакого тюремного срока не дали. Как бы я ни хотел видеть Трампа в тюрьме, и гораздо больше, чем на полгода, я бы ни за что сейчас не дал ему тюремный срок. Потому что сажать одного из двух кандидатов в тюрьму во время предвыборной кампании представляется мне противоречащим избирательному процессу. А поставить страну в такое положение, когда действующий президент сидит в тюрьме – это тем более немыслимо. В тюремной камере у него все равно будут полноценные президентские полномочия, а также "ядерный чемоданчик" и так далее. Нельзя, чтобы страной руководил человек из тюрьмы. А власть президенту даруется конституцией, которая не лишает президента полномочий даже в тюрьме.

Проблема исчезнет сама собой, если он проиграет выборы. Но если нет – в тюрьму, я уверен, его не посадят.

Что происходит с прочими тремя уголовными делами Трампа и почему они до сих пор не в суде?

Два из трех дел самые важные. Важные в том смысле, что в течение всей американской истории не было ничего, что даже отдаленно бы напоминало то, в чем обвиняют Трампа. Фактически это обвинения в попытке государственного переворота, а точнее – в попытке аннулировать президентские выборы, чтобы оставить у власти проигравшего кандидата. Одно из этих дел должно рассматриваться в федеральном суде, а второе – в суде штата Джорджия. Разница между ними в том, что в федеральном иске есть один подзащитный, и это сам Трамп. А на уровне штата по этому делу проходят Трамп и еще 17 человек. Разница только в стратегии.

В чем состояла попытка аннулировать выборы?

Чтобы это объяснить, нужно начать с короткого экскурса в избирательную систему США. Выборы не являются прямыми и победитель определяется так называемой коллегией выборщиков. Число выборщиков от каждого штата равно числу делегатов от этого штата в Палате представителей плюс два сенатора. В таких больших штатах, как Калифорния, выборщиков больше. У нас их 55. В маленьких штатах их может быть два, пять, десять. То есть, в каждом штате число выборщиков свое. Выборщики обязаны отдавать свои голоса за победителя в своем штате. В основе двух уголовных дел Трампа, о которых мы говорим, находится обвинение в том, что в семи, кажется, штатах, сторонники Трампа выдавали себя за выборщиков и заполняли копии формальных документов, которые должены быть у выборщиков. Идея была в том, чтобы 6 января, когда вице-президент США Майк Пенс в Конгрессе откроет конверты с голосами выборщиков, чтобы официально объявить результат, и окажется, что от семи штатов таких конвертов по два, Пенс заявит, что у него два набора голосов выборщиков в семи штатах, и он не может знать наверняка, какой из наборов фальшивый, поэтому не сертифицирует ни один из них. Таким образом, голоса выборщиков из семи штатов не будут учтены и Байден не сможет получить 270 голосов (количество голосов, которое дает большинство кандидату и делает его победителем выборов). То есть, 270 голосов не получат ни Байден, ни Трамп. Конституция говорит о том, что если ни один из кандидатов не получает 270 голосов, голосование переходит в Палату представителей, где делегаты от каждого штата голосуют группой (один штат – один голос). При этом традиционно республиканских штатов больше, чем традиционно демократических, поэтому в Палате представителей, вероятнее всего, победит кандидат от Республиканской партии. Таким образом Трамп, проиграв выборы, остался бы на посту президента. И это произошло бы, если бы Пенс согласился на эту аферу. Поэтому Трамп и трамписты так ополчились на Пенса.

Помните, после 6 января, когда штурм Капитолия закончился ничем, люди говорили: "У нас прекрасная система, она выдержала такую атаку". Так вот, система выдержала только потому, что один человек отказался пойти на фальсификацию выборов.

Однако судебные процессы по этому делу – и в федеральном суде и в суде Джорджии – еще не начались.

Да, их отложили, каждый по своей причине. Заседание в федеральном суде было отложено, поскольку Трамп подал апелляцию в Верховный суд и Верховный суд согласился ее выслушать. В апелляции утверждается, что президент обладает абсолютной неприкосновенностью в отношении любых преступлений, которые он может совершить на своем посту. Это абсурд, но мы ждем по этому вопросу решение Верховного суда. Поэтому процесс пока не начинается. Кстати, даже если Верховный суд отклонит апелляцию Трампа прямо завтра, все равно до выборов суд не начнется. В суде Джорджии примерно такая же история.

Последнее, четвертое уголовное дело Трампа, тоже является очень серьезным уголовным нарушением, но зато без попыток государственного переворота. Когда Трамп покинул Белый дом, он забрал с собой множество коробок с официальными документами. Существует закон, запрещающий президенту в том числе, забирать с собой документы, покидая должность. Этот закон был принят после истории с президентом Никсоном. Забрав с собой документы, Трамп этот закон нарушил. Часть этих документов не только были засекречены, но и содержали ядерные секреты. Когда государственный архив, куда должны были попасть эти документы, обнаружил пропажу, они полтора года пытались от Трампа эти документы получить. Сначала Трамп отрицал, что документы у него, потом утверждал, что имеет на них право. В итоге документы все-таки было приказано вернуть. И тогда Трамп стал их прятать. Есть записи с камер в Мар-а-Лаго, где работники Трампа их реально прячут. В связи с этим Трамп обвиняется в преступлениях против правосудия – при этом записанных на видео. Сверх этого, Трамп убедил своих адвокатов подписывать об этих документах ложные декларации, а если человек пытается вовлечь своего адвоката в совершение преступления, то адвокатская тайна на это не распространяется. Так что, помимо видеозаписей, есть показания адвоката Трампа.

Кстати, я знаю, что многие думают, что Трамп также обвиняется в подстрекательстве к бунту 6 января (2021 года). Но эти обвинения не фигурируют ни в одном из его дел, потому что его выступления и публикации защищаются свободой слова. Чтобы предъявить Трампу обвинения в подстрекательстве, нужно доказать, что он делал свои заявления с целью поощрить толпу на штурм Капитолия и остановить там голосование.

И на каком этапе находится дело о документах?

Судья, которая должна назначить дату суда, похоже, твердо намерена отложить рассмотрение до выборов. По крайней мере, многие ее в этом обвиняют, и не нужно быть юристом, чтобы понять почему. Она уже 8 месяцев или больше не может назначить дату первого заседания, например.

Тогда напрашивается следующий вопрос. Есть три уголовных дела, которые еще не рассматривались судом. И даты еще не назначены. И вот их назначат, а он уже президент. Его могут судить, пока он в Белом доме?

Хороший вопрос. Во-первых, что касается тех дел, которые рассматриваются в федеральном суде, то, будучи президентом США, он может попросить генерального прокурора отдать распоряжение о закрытии дел. Дело, которое рассматривается в суде Джорджии, он закрыть не может. С другой стороны, я сейчас рассуждаю чисто теоретически, потому что на самом деле в истории США такого еще не было. И в принципе закон – это то, что называют законом девять судей Верховного суда. Как я уже говорил, я думаю, что если решения по любым делам Трампа будет принимать Верховный суд, то судьи сделают все, чтобы отложить разбирательства до окончания президентского срока.

Как Республиканская партия, учитывая все эти уголовные дела, могла допустить, что именно Трамп стал их кандидатом в президенты?

Республиканской партии как цельной политической силы больше не существует. Поверьте, это не гипербола. Республиканская партия полностью захвачена Партией Трампа. В США есть миллионы республиканских избирателей, но ни одного действительно избранного республиканца в Конгрессе. Их всех контролирует Трамп. Ни один конгрессмен не может критиковать Трампа под угрозой потери своего места. Помните, был такой республиканский спикер Палаты представителей Ньют Гингрич? Он ярый сторонник Трампа. Так вот, он как-то сказал, что у Трампа нет сторонников, а есть последователи. Это обычное свойство культа. Дело даже не в том, что эти последователи, их называют последователями MAGA, Make America Great Again, составляют значительный сегмент республиканских избирателей. Дело в том, что они всегда голосуют единым блоком. Поэтому Трамп обладает абсолютным контролем над всеми представителями Республиканской партии в Вашингтоне. И абсолютным контролем над штабом Республиканской партии США.

Что такое блок? Если 15% избирателей голосуют единым блоком, с их помощью можно контролировать выборы. Сторонников Трампа среди республиканцев больше, чем 15%. Допустим, их 30 или 40 процентов. Учитывая, что часть из них голосует единым блоком, победа Трампа в Республиканской партии обеспечена.

Партий у нас две, поэтому неизбежно одним из кандидатов будет Трамп. И Конституция здесь бессильна.

То есть, отцы-основатели вообще не думали о том, что один человек может прибрать к рукам целую партию? Или что президент или кандидат в президенты может совершить уголовное преступление?

На самом деле думали. Просто ошиблись. Точнее, для последних 240 примерно лет они были правы, но потом что-то пошло не так. Вы читали "Записки Федералиста"? Нет? Я объясню.

Когда Конституционный конвент составил проект Конституции, его разослали на ратификацию во все 13 штатов, каждый из которых провел свою конвенцию, на которой обсуждался вопрос ратификации. Можно сказать, что это были великие общенациональные дебаты. Тех, кто конституцию поддерживал, называли Федералистами. Тех, кто был против – Антифедералистами. Федералисты в итоге написали серию из 85 статей, которые были опубликованы в ведущих американских газетах. Их называли "Записки Федералиста". Авторами этих статей были Александр Гамильтон, Джеймс Мэдисон и Джон Джей. Фактически эти статьи полностью разбирали Конституцию, до параграфа, и аргументировали, почему это правильно. Позже то же самое сделали Антифедералисты, составив свою серию статей против Конституции. Федералист Александр Гамильтон, защищая непрямые выборы и систему выборщиков, называл ее щитом против популизма. По мнению Гамильтона, если возникнет человек, который попытается победить на выборах с помощью разжигания ненависти или других популистских инструментов, система выборщиков ему помешает. Но Гамильтон не учил, что такому демагогу не нужно будет ничего разжигать, ему будет нужно просто придумать, как коррумпировать саму систему выборщиков, что гораздо проще.

Как вы оцениваете точку зрения, согласно которой, Трамп, в случае победы на выборах, будет поддерживать Израиль сильнее Байдена?

Я с ней категорически не согласен. Израиль интересует Трампа не больше, чем Северная Корея. Пока у Трампа есть политические причины поддерживать Израиль, он будет это делать. Но вспомните реакцию Трампа на 7 октября. Он сразу атаковал Нетаниягу. Просто потому что тот тремя годами ранее признал победу Байдена. Я пытаюсь сказать, что Трамп, во-первых, совершенно непредсказуем, а во-вторых, делает то, что выгодно ему на очень короткий текущий момент. Я бы этого опасался.