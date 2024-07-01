Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом

В понедельник, 1 июля, Верховный суд США постановил большинством в 6 голосов против 3, что Дональд Трамп имеет право на иммунитет в связи с действиями, совершенными в рамках исполнения президентских обязанностей. На остальные действия иммунитет не распространяется.

Иск был подан адвокатами экс-президента Дональда Трампа, которые оспаривали уголовное преследование их клиента по делу о беспорядках 6 января 20121 года и другим делам, утверждая, что он должен обладать абсолютным иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные в период нахождения на посту президента.

Вынеся решение о частичном иммунитете, Верховный суд оставил на усмотрение судов низших инстанций решения, какие действия президента подпадают под иммунитет от преследования, а какие нет.