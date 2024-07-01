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Жительница кибуца Беэри Вивиан Сильвер посмертно награждена Гессеновской премией мира

время публикации: 01 июля 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 01 июля 2024 г., 20:02
Вивиан Сильвер
Сайт организации "Аджик"

Впервые престижная премия мира, учрежденная в 1993 году землей Гессен, была вручена посмертно. Ее лауреатом в этом году стала жительница кибуца Беэри Вивиан Сильвер, одна из основательниц движения "Женщины за мир" и организации "Аджик", член правления организации "Бецелем".

О награждении гражданки Израиля Гессеновской премией мира написали ведущие германские издания, включая Bild.

Посол Германии в Израиле Штефан Зайберт назвал Сильвер "якорем надежды" и отметил, что на протяжении всей своей жизни она старалась делать мир вокруг себя лучше.

74-летняя Вивиан Сильвер считалась похищенной ХАМАСом после 7 октября. В середине ноября была закончена процедура опознания ее тела и было объявлено, что она погибла в "черную субботу".

Мир
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