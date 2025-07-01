Нападение в Баварии, полиция отвергает версию теракта
время публикации: 01 июля 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 11:06
По меньшей мере один человек погиб и двое получили тяжелые ранения острым предметом в городе Мелльрихштадт в Баварии.
Согласно публикациям СМИ, нападение произошло в офисе местной электрической компании Ueberlandwerke Rhoen. Район был оцеплен.
Нападавший задержан. Это 21-летний гражданин Германии. Как сообщает германская полиция, его мотивы еще не ясны, однако о теракте речь не идет.