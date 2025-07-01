Администрация США обвинила Гарвард в недостаточной борьбе с антисемитизмом

Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что проведенное им расследование свидетельствует о недостатке мер, которые приняты Гарвардским университетом по борьбе с антисемитизмом.

"Неспособность университета пресечь травлю еврейских и израильских студентов является нарушением федерального законодательства в сфере права человека. Гарвард проявляет умышленное безразличие к дискриминации этих студентов. Делается слишком мало и слишком поздно", – говорится в документе.

Президенту университета Алану Гарберу было направлено письмо, в котором говорится: "Изменения должны быть немедленными, в противном случае университет будет полностью лишен федерального финансирования".

В ответе Гарвардского университета утверждается, что приняты серьезные меры для борьбы с антисемитизмом в кампусе, ужесточены дисциплинарные инструкции. "Нельзя утверждать, что Гарвард не обращает на это внимания. Мы категорически отвергаем правительственный отчет", – заявляет администрация.