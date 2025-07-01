Датских женщин будут призывать на военную службу по жребию

В соответствии с новыми правилами, принятыми парламентом Дании, начиная с 1 июля 2025 года, женщины будут наряду с мужчинами участвовать в призывной лотерее, которая может обязать их пройти военную службу, сообщает BBC. Эти изменения были введены на фоне растущих опасений по поводу безопасности в Европе и увеличения оборонных расходов странами NATO. Ранее женщины могли проходить службу с 18 лет, но только на добровольных началах.

Все датчане, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола, должны будут пройти регистрацию для возможного прохождения военной службы. В первую очередь будут приниматься добровольцы, а оставшиеся места будут распределяться по лотерее. Согласно изменениям, срок службы для призывников увеличивается с 4 до 11 месяцев.

В 2024 году около 4700 датчан – мужчин и женщин – прошли краткосрочную военную службу, при этом примерно 24% составляли женщины-добровольцы. Ожидается, что с введением новых правил количество ежегодно проходящих службу увеличится до 6500 к 2033 году. В марте правительство также заявило о планах увеличить оборонный бюджет на 40,5 миллиарда датских крон (5,9 миллиарда долларов США) в течение ближайших пяти лет, чтобы соответствовать требованиям NATO. На данный момент в рядах датских вооруженных сил служат примерно 9000 профессиональных военнослужащих.