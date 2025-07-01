Гражданин Дании Али С. арестован за шпионаж в Германии по заданию Ирана

Гражданин Дании арестован по подозрению в слежке за еврейскими объектами в Германии по заданию Ирана. По сообщению агентства АР, подозреваемый, который фигурирует в сообщении как "Али С." в связи с германскими законами о конфиденциальности, в июне 2025 года следил за тремя еврейскими объектами и занимался подготовкой терактов против еврейских целей.

По утверждению германской прокуратуры, подозреваемый в начале 2025 года получил задание от иранской разведки. Он фотографировал различные здания, включая штаб-квартиру германско-израильского общества. Свои задания он получал от сил "Кудс", связанных с Корпусом Стражей Исламской Революции.

Он также занимался сбором информации о еврейских объектах и частных лицах в Берлине. Арест был произведен на прошлой неделе в датском городе Орхус: он будет доставлен в Германию, где предстанет перед судом.