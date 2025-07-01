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Мир

Гражданин Дании Али С. арестован за шпионаж в Германии по заданию Ирана

шпионаж
Европейский Союз
КСИР
Германия
время публикации: 01 июля 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 15:10

Гражданин Дании арестован по подозрению в слежке за еврейскими объектами в Германии по заданию Ирана. По сообщению агентства АР, подозреваемый, который фигурирует в сообщении как "Али С." в связи с германскими законами о конфиденциальности, в июне 2025 года следил за тремя еврейскими объектами и занимался подготовкой терактов против еврейских целей.

По утверждению германской прокуратуры, подозреваемый в начале 2025 года получил задание от иранской разведки. Он фотографировал различные здания, включая штаб-квартиру германско-израильского общества. Свои задания он получал от сил "Кудс", связанных с Корпусом Стражей Исламской Революции.

Он также занимался сбором информации о еврейских объектах и частных лицах в Берлине. Арест был произведен на прошлой неделе в датском городе Орхус: он будет доставлен в Германию, где предстанет перед судом.

Мир
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