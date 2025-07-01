x
01 июля 2025
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июля 2025
|
01 июля 2025
|
последняя новость: 16:29
01 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В РФ разбился истребитель-бомбардировщик Су-34

Россия
Вооружения
Авиация
Авиакатастрофа
время публикации: 01 июля 2025 г., 16:14 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 16:14
В РФ разбился истребитель-бомбардировщик Су-34
AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr

Во вторник, 1 июля, в Нижегородской области РФ во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34, сообщило минобороны России.

"По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался, – сказано в сообщении. – Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет".

Судя по имеющимся данным, оба пилота живы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook