В РФ разбился истребитель-бомбардировщик Су-34

Во вторник, 1 июля, в Нижегородской области РФ во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34, сообщило минобороны России.

"По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался, – сказано в сообщении. – Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет".

Судя по имеющимся данным, оба пилота живы.